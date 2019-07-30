Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»РБК 04:31
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность». Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика
Санкции против госдолга РФ предложили включить в оборонный бюджет США
Демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио от Флориды предложили президенту США Дональду Трампу внести изменения в проект оборонного бюджета на следующий год, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:43
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено 28 июля в 17:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода появилась на концерте группы «Rammstein»
Светлана Лобода появилась на состоявшемся концерте «Rammstein» и следила за выступлением немецкой группы, сидя в ложе Тилля Линдеманна.
Обновлено в 04:55
Общество
Число проблемных новостроек в России выросло вдвое
С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи.
Обновлено в 05:49
Наука
Созданы увеличивающие масштаб контактные линзы
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали контактные линзы, которыми можно управлять движением глаз.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению MH17
Частное расследование По информации, опубликованной на сайте фирмы Wifka, детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года.
Обновлено в 06:01
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Авто
ГАЗ разработает беспилотную «ГАЗель»
Обновлено в 01:50
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Политика
Реальных причин для антироссийских санкций больше нет, считает Forbes
Иными словами, подытоживает издание, экономике России удалось пережить санкционный шторм, и в ближайшем будущем ей уже не придется думать, как преодолеть новые санкции, если не будет какого-то геополитического сюрприза со стороны Украины, Сирии или Ирана.
Обновлено в 06:40
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Игры
Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
Ранее компания сообщала, что в наступившем финансовом году, который начался 1 апреля 2019-го и закончится 31 марта 2020-го, планирует продать 16 миллионов консолей.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Рязани загорелся цех по производству жидкости для розжига
В Рязани во вторник начался пожар в цеху, где производится крайне горючее вещество – жидкость для розжига костров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:05
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся почти до десяти метров
Администрация города Тулуна Иркутской области сообщает, что уровень воды в реке Ия составляет на данный момент 990 см. Оборудование двух канализационно-насосных станций демонтировано, сооружения работают на аварийный слив, также затоплена одна из котельных.
Обновлено вчера в 23:09