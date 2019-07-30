Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»РБК 04:31
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность». Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:07, Вашингтон
Происшествия
Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья
Обновлено в 03:47
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Замурованную в стену церковной лавки мумию нашли в России
В Нижегородской области в деревне Гремячки обнаружили мумию, которая была вмурована в стену церковной лавки XVII века.
Обновлено в 04:56
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр
Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Экономика
Экономика Франции показала рост ниже прогнозов
Во II квартале 2019 года экономика Франции выросла на 0,2% по сравнению с I кварталом и на 1,3% в годовом измерении.
Обновлено в 01:54
Общество
Число проблемных новостроек в России выросло вдвое
С начала 2019 года общее количество проблемных объектов долевого строительства в России увеличилось в два раза, с 894 до 1,845 тысячи.
Обновлено в 05:49
Космос
Физики воссоздали спираль солнечного ветра в лаборатории
Физики создали мини-порывы солнечного ветра в лаборатории, надеясь, что потоки заряженных частиц помогут разгадать некоторые загадки нашей ближайшей звезды.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика
Плахотнюк отказался от мандата депутата парламента Молдавии
Бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк сообщил во вторник, что отказывается от мандата депутата парламента.
Обновлено в 04:04
Технологии
IPhone с раздутым аккумулятором взорвался в лицо ремонтнику
В интернете появилось видео, в котором парень, разбирающий iPhone со вздутой батареей, стал жертвой взрыва.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено вчера в 12:19
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что в 2019 году было зарегистрировано несколько десятков смертей россиян, которые приехали на отдых в турецкую Анталью.
Обновлено в 03:49
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Обновлено в 05:21
Политика
Япония увезла из России останки не своих военнопленных
Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:05
Наука
Ученые разработали бионический глаз, возвращающий людям зрение
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В трёх регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Трампа призывают ввести новые санкции против России
«Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение», - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В пяти регионах пройдет второй тур губернаторских выборов
По прогнозу экспертов, действующие главы Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областей и Алтая могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре, - сообщает РБК.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Твердотельные накопители PNY XLR8 CS2311 подходят для недорогих ПК
Обновлено вчера в 07:18