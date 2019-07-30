Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»РБК 04:31

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность». Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.
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