Футбол
«Аустрия» разгромила «Зенит» в контрольном матчеРоссийская газета 13:49
Петербургский "Зенит" потерпел разгромное поражение от венской "Аустрии" в контрольном матче. "Сине-бело-голубые" уступили со счетом 0:3.
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Происшествия
В Судане загорелся президентский дворец
Обновлено в 12:41
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Крыму
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, автомобили столкнулись после того, как водитель КИА выехал на встречную полосу.
Обновлено в 13:51
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Спорт
Лыжник Большунов занял четвертое место на этапе Кубка мира в Канаде
Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в спринтерской гонке на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Сборная России до 19 лет не попала на чемпионат Европы
Сборная России сыграла вничью с Румынией (0:0) в матче второго тура элитного раунда чемпионата Европы для игроков до 19 лет.
Обновлено в 11:59
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+
Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Кемеровчане помянули погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Обновлено в 08:49
Происшествия
Ребенок растапливал печь бензином и сжег дом с людьми под Красноярском
Под Красноярском произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:53
Политика
WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии
Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Космос
В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта
По прогнозу, после 18.00 мск магнитосфера Земли будет очень сильно возбуждена, а к утру 24 марта случится магнитная буря класса G1.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 12:26
Общество
Мощный снегопад ожидается в Москве в середине следующей недели
В столице 27 марта ожидается сильный снегопад, который принесет в Москву около трети месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».
Обновлено в 05:44
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Общество
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Спорт
IBU признал биатлонистку Павлову лучшим новичком сезона
Как сообщает «Матч ТВ», российская биатлонистка Павлова признана IBU лучшим новичком сезона-2018/19.
Обновлено в 10:57
Политика
Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Здоровье
Дети из башкирского Сибая завершили отдых в Крыму
Последняя группа из 250 детей из башкирского Сибая, где ухудшилась экологическая обстановка из-за тления руды на местном карьере, завершила двухнедельный курс оздоровления в крымском санатории "Мечта" и отправилась домой, сообщила в субботу ТАСС директор госпредприятия "Солнечная Таврика" Людмила Ермакова, куда входит санаторий.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18