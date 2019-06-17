Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продают израильскому миллиардеруГазета.Ru 09:57
Аукционный дом Sotheby's будет продан франко-израильскому миллиардеру Патрику Драи, сообщает РИА "Новости". Sotheby's подписал обязывающее соглашение о слиянии с BidFair USA - компанией, которая принадлежит бизнесмену в области СМИ и телекоммуникаций, а также коллекционеру искусства Патрику Драи.
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Футбол
Формула чемпионата России по футболу может измениться
Новый сезон в Российском футболе стартует 14 юля. Чемпионат страны пройдет по традиционной формуле при 16 командах-участницах.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую нефть по «Дружбе»
Немецкие нефтеперерабатывающие заводы Schwedt и Leuna начали получать чистую нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 16:47
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:34
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено в 16:43
Политика
Тимошенко обвинила Гройсмана в попытке обанкротить ГТС Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также главу компании «Нафтогаз» Андрея Коболева в попытках довести до банкротства газотранспортную систему (ГТС) страны.
Обновлено в 17:37
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Футбол
Адвокат: Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» адвокат сообщил о примерных сроках этапирования футболистов из «Бутырки» в колонию.
Обновлено в 15:01
Политика
Бразилия ожидает участия Путина в саммите БРИКС
Бразилия, где в этом году пройдет саммит стран БРИКС, ожидает участия в мероприятии президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
Обновлено в 15:53
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Карантин в школах Томска предупредил каждый третий случай гриппа
Авторы подсчитали, что карантин в школах предупредил каждый третий случай гриппа в городе в сезон 2015–2016 года.
Обновлено в 15:12
Экономика
РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов
Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:33
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Политика
Подготовлены правила маршрутизации трафика в случае угроз Рунету
Роскомнадзор подготовил правила маршрутизации интернет-трафика в случае возникновения угроз безопасности и работоспособности российского сегмента Интернета (Рунета).
Обновлено в 16:23
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Общество
Tele2 запускает социальный тариф
Новый тарифный план «Социальный» ориентирован на льготные категории граждан: пенсионеров и людей с инвалидностью.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД
Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Гаджеты
Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Общество
Алибасов воссоединился с семьей
Обновлено в 14:57
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
Обновлено в 11:18