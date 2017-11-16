Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продан за 3,7 миллиарда долларовАргументы и Факты вчера в 11:06
Sotheby’s объявил, что его покупает BidFair USA — компания, принадлежащая 55-летнему франко-израильскому медиамагнату Драхи. По условиям соглашения, одобренного советом директоров Sotheby s, аукционный дом был оценен в 3,7 миллиарда долларов.
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Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Политика
Газпром не готов заключить контракт на транзит газа с Украиной на европейских условиях
"Газпром" считает пока невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях, сказал член правления, начальник департамента компании Сергей Кузнец.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено в 07:07
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Авто
В Россию едет семиместный Mitsubishi Outlander
Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 04:11
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика
Киев намерен восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донбассом.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
Обновлено в 06:32
Авто
Объявлены цены на обновленный Subaru Outback для России
Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Испании убили подростка из России
Известно, что девочка проживала в Испании с матерью и 16-летним братом. Мать уехала из страны, оставив детей одних.
Обновлено в 01:00
Авто
Не молоды мы были. 11 лет – средний возраст автомобиля в России
Самые молодые автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – здесь их средний возраст составляет менее 9 лет.
Обновлено в 05:15
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Экономика
Рост выдачи новых кредитных карт практически прекратился, НБКИ
Самое большое количество новых выданных кредитных карт отмечено в Москве (57 тыс.), Московской области (45.5 тыс.), Краснодарском крае (36.2 тыс.), Санкт-Петербурге (34 тыс.), Свердловской области (27.9 тыс.) и Республике Башкортостан (25.6 тыс.).
Обновлено в 05:01
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным
Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предполагает компенсацию ипотеки для многодетных семей.
Обновлено в 07:28
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
В настоящий момент в парламент имеют возможность пройти пять партий. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Погиб экс-глава Свердловской железной дороги, подозреваемый во взятке
Обновлено вчера в 10:58
Политика
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Происшествия
«Ассоциация цыган» назвала свою версию ситуации с Чемодановкой
Руководитель Межрегиональной общественной организации "Ассоциация цыган" Артур Горбатов прояснил ситуацию с отъездом цыган из села Чемодановка после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:23
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 08:07
Интернет
Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных
Обновлено в 05:57