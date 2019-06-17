Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрдREGNUM вчера в 19:57
Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
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Общество
Составлен рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
Лидерами рейтинга регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2018 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Москва.
Обновлено 16 июня в 20:18
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.
Обновлено в 03:38
Футбол
Экс-главу УЕФА Платини арестовали по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 04:31
Кино
Стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019
Ночью 18 июня стали известны победители премии MTV Movie & TV Awards 2019.
Обновлено в 04:38
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Общество
Магазины отдадут продукты с истекающим сроком годности нуждающимся
Член комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров заявил, что ретейлеры будут передавать продукты, чей срок годности в скором времени истекает, на благотворительность и в социальные учреждения.
Обновлено в 02:59
Политика
«Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам «с чистого листа»
"Газпром" в рамках мирового соглашения по спорам в судах Стокгольма предлагает Украине вернуться к переговорам "с чистого листа", сообщил журналистам член правления компании Сергей Кузнец.
Обновлено в 04:05
Футбол
«Зенит» вылетел на тренировочные сборы в Австрию
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Гаджеты
Aerocool CS-103: доступный корпус формата Mini Tower
Компания Aerocool анонсировала недорогой компьютерный корпус CS-103, предназначенный для создания относительно компактной системы на основе материнской платы типоразмера Micro ATX или Mini-ITX.
Обновлено в 02:02
Политика
Оскверненные могилы британцев в Крыму возмутили Лондон
Могилы в британцев Крыму осквернены, захвачены и забыты, приводит "ИноСМИ" статью в журнале Times.
Обновлено в 02:51
Экономика
Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей
Обновлено вчера в 20:01
Политика
В России предложили сажать в тюрьму за домогательства
Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект о наказании за домогательства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
ЖКХ
Еще одной категории граждан разрешили не платить за капремонт
С сегодняшнего дня вступил в силу закон, который разрешает Героям СССР, России, полным кавалерам ордена Славы и совместно проживающим с ними членам семей не платить взносы за капитальный ремонт жилья.
Обновлено в 03:54
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 июля поднимет цены на все модели автомобилей Lada
По сообщениям представителей компании, с 1 июля 2019 года компания «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на все модели LADA.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Финляндии мошенники сбывают купюры российского «Банка приколов»
Зафиксировано несколько случаев, когда люди пытались расплатиться фальшивыми деньгами. Полиция Финляндии начала расследование.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В результате землетрясения в Китае пострадали более 100 человек
На юго-западе Китая на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия погибли 11 человек и 122 человека пострадали.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов
Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Алибасова отравили Шукшины, заявила его сестра
Бари Алибасова отравил кто-то из семейства Шукшиных, заявила сестра продюсера Зоя.
Обновлено вчера в 23:04