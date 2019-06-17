Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрдREGNUM 19:57

Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Британский аукционный дом купил медиамагнат Патрик Драи

Коммерсантъ15:40

Аукционный дом Sotheby’s приобрел франко-израильский миллиардер Патрик Драи

Газета.Ru14:38

Sotheby’s продан за 3,7 миллиарда долларов

Вести.Ru09:53

Миллиардер Патрик Драи купил аукционный дом Sotheby’s

Ведомости10:02

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Интерфакс09:43

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

ТАСС09:35

Медиамагнат Патрик Драхи купил аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

РБК09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Происшествия

В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие

Обновлено в 17:59
Армия и оружие

«Огневая карусель» российских вертолетов в Сирии попала на видео

Обновлено в 08:19
Происшествия

Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка

Обновлено в 07:15
Армия и оружие

В ООН узнали о планах США по авиаудару по объекту в Иране

Идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, обсуждают в администрации США.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море

Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено в 11:00
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено в 19:10
Гаджеты

Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке

Китайский производитель Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот

Обновлено в 19:50
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
Общество

Компания Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже не получила ни одного заказа

Обновлено в 20:16
Наука

Физика успеха. Гравитационные волны принесли нижегородскому учёному Государственную премию

Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2018 года присуждена группе российских учёных за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.
Обновлено в 04:22
Футбол

Легендарный итальянский тренер сравнил Сарри с Клоппом и Почеттино

По моему мнению, Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардьолой и Почеттино.
Обновлено в 20:21
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Экономика

Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника

Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.
Обновлено в 20:45
Политика

Зеленский считает необходимым расширить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено в 18:43
Общество

Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США

Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено в 20:51
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Обновлено в 07:45
Происшествия

В Москве избили директора Фонда кино

Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено в 17:11
Политика

Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края

Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Политика

Atlantic Council (США): что Зеленский должен сказать в Берлине (Atlantic Council)

Американский телеканал «Эйч-Би-Оу» (HBO) и британский телеканал «Скай Ю-Кей» (Sky UK) сняли отличный телесериал «Чернобыль» («Chernobyl»).
Обновлено в 20:17
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Футбол

Герман Ткаченко: «Игнатьев? Империя еще нанесет ответный удар»

Федор после последнего матча сезона написал у себя в Инстаграме: "Я супер хэппи", а Семин: "Я очень счастлив".
Обновлено в 17:05
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Футбол

Формула чемпионата России по футболу может измениться

Новый сезон в Российском футболе стартует 14 юля. Чемпионат страны пройдет по традиционной формуле при 16 командах-участницах.
Обновлено в 11:28
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

Обновлено в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Патрик Драи
Французский предприниматель
Французский предприниматель, миллиардер, основатель и глава телекоммуникационной корпорации Altice.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное