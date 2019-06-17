Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продали за $3,7 млрдREGNUM вчера в 19:57

Аукционный дом Sotheby's был продан франко-израильскому бизнесмену Патрику Драхи за $3,7 млрд, сообщает агентство Associated Press.
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