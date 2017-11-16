Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрдТАСС вчера в 09:35
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник аукционным домом.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Украинский футболист не исключает переезда в российский клуб
Защитник греческого клуба ПАОК украинец Евгений Хачериди прокомментировал информацию о переходе соотечественника Ярослава Ракцикого в петербургский "Зенит", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:55
Политика
СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Обновлено вчера в 19:10
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море
Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Полкоманды слетало в Мексику, двое игроков женились: как проводят лето хоккеисты «Автомобилиста»
Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» после окончания сезона (который, кстати, был рекордным, подробнее почитать о нём можно здесь) отправились на заслуженный отдых.
Обновлено в 00:00
Общество
СПЧ просит запретить уничтожение еды
Налоговое регулирование выстроено так, что уничтожать еду выгодней, чем, например, передать благотворительным организациям, сетует СПЧ и предлагает запретить отправлять на свалки и уничтожать продукты питания и позволить беспрепятственно передавать их на благотворительные цели.
Обновлено вчера в 09:13
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошёл крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону более 80 спасателей МЧС участвуют в тушении пожара повышенного уровня сложности на складе, есть риск распространения огня на соседние здания.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Виктор Томенко прокомментировал назначение куратора в Алтайский край
По информации, которую уже нескольким федеральным интернет–изданиям подтвердили в Правительстве России, уже определены кураторы всех территорий.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Шоу-бизнес
Алибасова выписали из больницы и увезли в секретное место
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
За нарушение авторских прав в РФ осудили 1234 человека за два года
В качестве наказания применялись условное лишение свободы и штраф За два года в РФ вынесены судебные решения против 1234 человек, нарушивших авторские права, заявил прокурор отдела главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры России Владимир Егоров.
Обновлено в 00:05
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств
Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Путину сообщили о конфликте в Чемодановке Пензенской области
Обновлено вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы II отговаривал принца Гарри от брака с Меган Маркл
Муж королевы Елизаветы II принц Филипп, предположительно, отговаривал принца Гарри от брака с американской актрисой Меган Маркл.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова избили в Москве.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Гаджеты
Стали известны характеристики iPhone 2020 года
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено 16 июня в 15:17
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42