Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрдТАСС 09:35
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник аукционным домом.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
Спорт
Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии
Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» при дальнейшем росте бедности
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин обеспокоен тем, что в России может произойти «социальный взрыв», если уровень бедности вырастет.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Корабль ВМС Польши повредили во время учений НАТО в Балтийском море
Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Спартак» назначил нового главу департамента по связям с общественностью
"Спартак" назначил Антона Лисина директором департамента по связям с общественностью, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 13:04
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Дождались. Xiaomi привезла в Россию умные телевизоры Mi TV
Умные телевизоры Xiaomi успешно продаются в других странах, но в России официально представлены пока не были.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Су-27 перехватили бомбардировщики США над Черным морем
Несколько дней назад российский истребитель Су-27 срочно вылетел для того, чтобы перехватить самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и Швеции у границ России.
Обновлено в 13:36
Общество
Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов»
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил заявителям двух массовых акций, назначенных на 23 июня, когда в городе проводится широкомасштабный праздник выпускников «Алые паруса», перенести свои акции на другие дни, чтобы не создавать излишних трудностей в обеспечении общественного порядка и не портить атмосферу праздника.
Обновлено в 11:10
Футбол
Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе останется в клубе
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи заявил, что форвард Кильян Мбаппе останется в клубе.
Обновлено в 14:20
Политика
Описан процесс изоляции рунета в случае «внешней угрозы»
Роскомнадзор обнародовал проект с описанием правил изоляции российского сегмента интернета в случае «внешних угроз».
Обновлено в 14:24
Политика
Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер в суде
Обновлено в 12:17
Экономика
Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Политика
Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»
Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Игры
CD Projekt RED выпустила трейлер дополнения Novigrad к Гвинту
Гвинт – коллекционная карточная игра в мире «Ведьмака», официальный релиз которой состоялся в октябре 2018 года.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова»
В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Обновлено в 13:17
Игры
Демо Cyberpunk 2077 на E3 запускали на компьютере с Titan RTX
Стала известна конфигурация компьютера, на котором запускали демо-версию Cyberpunk 2077 на закрытом показе E3.
Обновлено в 14:22
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Посетительницу парижской пиццерии напоили моющим средством
Посетительнице ресторана Pizza Hut в Париже по ошибке подали графин со средством для мытья посуды вместо напитка, пишет газета Le Parisien.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире
В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика
Посла России вызвали в МИД Армении после его встречи с Кочаряном
Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в МИД республики в связи с его встречей с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21