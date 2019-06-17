Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрдТАСС 09:35

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник аукционным домом.
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Аукционный дом Sotheby’s продадут

RT на русском10:16

Медиамагнат Патрик Драхи купил аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

РБК09:24

Французский миллиардер покупает аукционный дом Sotheby’s за 3,7 млрд долларов

Говорит Москва09:54

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Интерфакс09:43

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд

ТАСС09:35

Аукционный дом Sotheby’s продают израильскому миллиардеру

Газета.Ru09:57
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В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

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Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде

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Обновлено в 10:10
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Бари Алибасова выписали из больницы

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Обновлено в 07:56
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за двусмысленной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завело дело после появления новых рекламных слоганов американской компании Burger King.
Обновлено в 08:27
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Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Происшествия

На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

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Футбол

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Обновлено вчера в 16:29
Политика

Киев предупредил Европу о начале газового кризиса в 2020 году

"Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассмотреть серьезнее", - сообщила Зеркаль.
Обновлено в 08:47
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Обновлено в 10:53
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено в 11:33
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
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Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия

После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ

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Обновлено в 10:32
Общество

Грудинина окончательно засудили

Обновлено в 10:28
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«Атлетико» надеется подписать Феликса

Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
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Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
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Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

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Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США

Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
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В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
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Обновлено в 11:49
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
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