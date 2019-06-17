Экономика

Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрдТАСС 09:35

Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник аукционным домом.
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