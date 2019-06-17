Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрдТАСС 09:35
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник аукционным домом.
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Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика
Источник подтвердил, что США атакуют российскую энергосистему
Американские спецслужбы пытаются проводить кибератаки на системы управления российской инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в руководстве одного из силовых ведомств.
Обновлено в 10:20
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Экономика
Медведев утвердил создание территории опережающего развития «Бурятия»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Бурятия», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 09:38
Общество
Грудинина окончательно засудили
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика
Крымским компаниям разрешили скрывать информацию о руководителях
Правительство разрешило ограничивать в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) доступ к данным о руководителях компаний, расположенных в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 07:51
Политика
Помпео не исключил военных действий против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный, противодействия воинственным действиям Ирана.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Сотни цыган из Чемодановки принудительно переместили под Волгоград
Около 900 цыган, проживавших в пензенских сёлах Чемодановка и Лопатки в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область.
Обновлено в 10:35
Авто
Mitsubishi сертифицировал в России семиместный Outlander
Напомним, что Mitsubishi Outlander представлен в России только в пятиместном варианте, который обновился в прошлом году.
Обновлено в 07:12
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено в 08:36
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Общество
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму
Обновлено в 08:14
Политика
Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады
Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Наука
В Австралии обнаружили останки гигантского трилобита
Стоит сказать, что гигантскими размерами трилобиты не отличались, и этот великан достигал 30 сантиметров, но и это было вдвое больше всех его соседей.
Обновлено 15 июня в 03:59
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19