Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрдКоммерсантъ 10:30
Как говорится в пресс-релизе, Sotheby ` s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю. Согласно условиям сделки, господин Драи заплатит за каждую акцию аукционного дома $57, что на 61% превышает цену на момент закрытия пятничных торгов.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
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