Экономика

Аукционный дом Sotheby’s купили за 3,7 млрд долларовКультуромания 02:11

Миллиардер Патрик Драхи купил аукционной дом Sotheby’s за 3,7 миллиарда долларов. Предложенная медиамагнатом стоимость нью-йоркской компании на 60% выше цены Sotheby’s на фондовом рынке Уолл-стрит. Сделку должны одобрить акционеры аукционного дома, а также регулирующие органы.
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Продано! Sotheby’s станет частной компанией. Что изменится для арт-рынка

ТАСС08:00

Британский аукционный дом купил медиамагнат Патрик Драи

Коммерсантъвчера в 15:40

Медиамагнат Патрик Драхи купил аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

РБКвчера в 09:24

Аукционный дом Sotheby’s продадут

RT на русскомвчера в 10:16

Миллиардер Патрик Драи купил аукционный дом Sotheby’s

Ведомостивчера в 10:02

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Интерфаксвчера в 09:43

Аукционный дом Sotheby’s приобрел франко-израильский миллиардер Патрик Драи

Газета.Ruвчера в 14:38
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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