Аукционный дом Sotheby’s купили за 3,7 млрд долларовКультуромания 02:11

Миллиардер Патрик Драхи купил аукционной дом Sotheby’s за 3,7 миллиарда долларов. Предложенная медиамагнатом стоимость нью-йоркской компании на 60% выше цены Sotheby’s на фондовом рынке Уолл-стрит. Сделку должны одобрить акционеры аукционного дома, а также регулирующие органы.

Происшествия В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов» Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.

Авто «АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.

Футбол «Реал» представил 18-летнего Родриго, купленного за 45 млн евро «Реал» представил ещё одного новичка. Им стал нападающий Родриго Гоэс из «Сантоса», купленный за 45 млн евро.

Кино Кристина Асмус показала фото с голой грудью Персонаж Петрова начинает узнавать жизнь своего врага, читая его личную переписку: среди прочих сообщений и фотографий попадается откровенное фото возлюбленной, которую исполнила Асмус.

Происшествия ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.

Политика В Германии заявили о неопределенности политики по Украине Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Общество Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.

Финансы Курс евро опустился ниже 72 рублей Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Политика Меркель исключила возвращение России в ПАСЕ «любой ценой» Возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не должно происходить «любой ценой», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.

Футбол Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса» Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Футбол Стала известна дата и время начала матча за Суперкубок России-2019 Матч за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля на ВТБ Арене, и начнется в 19:00 по московскому времени.

Футбол Арестован экс-глава УЕФА Платини Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Происшествия Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Политика Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гаджеты Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.

Политика В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.

Спорт Глава Чувашии сравнил расследование РУСАДА с фейковыми новостями В понедельник РУСАДА сообщило о многочисленных нарушениях, выявленных отделом расследования агентства в одном из спортивных училищ Чувашии.