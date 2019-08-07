Аукцион по продаже пакета в 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер" по стартовой цене на уровне 36,2 млрд рублей пройдет 27 ноября 2019 года. Извещение об условиях торгов опубликовано в среду в газете "Коммерсантъ". Организатором аукциона выступит акционерное общество "ВТБ Капитал".

Аукцион по продаже доли РЖД в «Трансконтейнере» пройдет 27 ноября

Происшествия Задержан вероятный убийца Михаила Круга Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Происшествия В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.

Армия и оружие Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.

Кино Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.

Политика В МИД оценили указ Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Игры До конца года из Rocket League уберут лутбоксы со случайным содержимым Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.

Общество Ректор МГУ посоветовал студентам быть аккуратней с участием в митингах Ректор МГУ Виктор Садовничий высказался по поводу участия студентов в акциях протеста.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Кино Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.

Кино Первая африканка с «Оскаром»: 5 ярких образов актрисы Шарлиз Терон Родившись на территории ЮАР, к 16 года Шарлиз уже перебирается в Европу, но первая небольшая роль в кино у неё образовалась уже в США в 1995 году, когда стало ясно, что с танцами и модельной карьерой не срослось.

Армия и оружие AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.

Общество Доля закредитованных россиян упала до 51% Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Армия и оружие Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин и ликвидировала 45 боевиков, сообщает корреспондент РИА Новости.

Политика В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.

Политика Болтон назвал Китай одной из причин выхода США из ДРСМД Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай стал одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла слухи о разводе Глюкозы с мужем Ксения Собчак развенчала появившиеся в СМИ слухи о желании Глюкозы развестись со своим супругом Александром Чистяковым.

Общество Около 14 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Приамурье «Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплачено помощи на сумму 8,7 млн рублей по линии соцзащиты и 5 млн рублей — из резервного фонда», — говорится в сообщении.

Общество Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.

Политика Стала известна дата введения США новых санкций против России "Директива CBW Act будет иметь дату вступления в силу 26 августа 2019 года", — сообщила пресс-служба минфина США.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Политика В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.

Путешествия Названа самая путешествующая нация Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.