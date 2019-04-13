Футбол

«Аугсбург» в гостях нанёс поражение «Айнтрахту»Чемпионат 13:56

Айнтрахт — Аугсбург
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Гонсалу Пасиенсия
14′
Мартин Хинтереггер
Обит Эван Ндика
26′
31′
Марко Рихтер
40′
Грегори Кобель
Андреас Люте
Желсон Фернандес
41′
45′+1′
Михаэль Грегорич
45′+4′
Марко Рихтер
Желсон Фернандес
47′
Гонсалу Пасиенсия
Мият Гачинович
54′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
66′
Анте Ребич
69′
83′
Альфред Финнбогасон
Юлиан Шибер
84′
Михаэль Грегорич
90′+2′
Ку Чжа Чхоль
Кристоф Янкер
Завершился заключительный матч 29-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Аугсбургом».
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