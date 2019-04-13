Футбол
«Аугсбург» в гостях нанёс поражение «Айнтрахту»Чемпионат 13:56
Гонсалу Пасиенсия
|14′
Мартин Хинтереггер
Обит Эван Ндика
|26′
|31′
Марко Рихтер
|40′
Грегори Кобель
Андреас Люте
Желсон Фернандес
|41′
|45′+1′
Михаэль Грегорич
|45′+4′
Марко Рихтер
Желсон Фернандес
|47′
Гонсалу Пасиенсия
Мият Гачинович
|54′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
|66′
Анте Ребич
|69′
|83′
Альфред Финнбогасон
Юлиан Шибер
|84′
Михаэль Грегорич
|90′+2′
Ку Чжа Чхоль
Кристоф Янкер
|55%
|Владение мячом
|45%
|66%
|Процент точных передач
|73%
|6
|Удары в сторону ворот
|9
|4
|Удары в створ ворот
|6
|2
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|8
|8
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|8
|3
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Айнтрахт
Расстановка 3‑4‑3
31
Трапп
2
Ндика
20
Хасебе
18
Туре
24
да Кошта
5
Фернандес
6
де Гузман
10
Костич
8
Йович
11
Гачинович
4
Ребич
1
Люте
17
Шмид
6
Гоувелеув
8
Хедира
3
Стафилидис
28
Хан
16
Янкер
11
Грегорич
10
Байер
23
Рихтер
2 ×
20
Шибер
Аугсбург
Расстановка 4‑5‑1
Завершился заключительный матч 29-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Аугсбургом».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:26, Ашберн
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