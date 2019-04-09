Футбол
«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника ЛеманнаЧемпионат 11:09
Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера «Аугсбурга», сообщается на официальном сайте немецкой команды. Вместе с Баумом «Аусбург» покинул его помощник, известный в прошлом немецкий голкипер Йенс Леманн. Также пост технического директора клуба покинул Штефан Шварц.
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