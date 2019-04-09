«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника ЛеманнаЧемпионат 11:09

Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера «Аугсбурга», сообщается на официальном сайте немецкой команды. Вместе с Баумом «Аусбург» покинул его помощник, известный в прошлом немецкий голкипер Йенс Леманн. Также пост технического директора клуба покинул Штефан Шварц.

«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Леманна

Происшествия Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Общество В Москве ушла из жизни невестка Сергея Есенина и Зинаиды Райх В Москве на 85-м году ушла из жизни Алина Есенина — вдова Константина Есенина, сына поэта Сергея Есенина и актрисы Зинаиды Райх.

Политика Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.

Политика Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.

Политика ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка «Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.

Финансы Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля к доллару Ранее ведомство Максима Орешкина считало, что в среднем в 2019 году курс рубля составит 63.9 рубля за доллар.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Экономика Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Гаджеты В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.

Экономика Сердюков оценил отсталость авиастроения России В июле 2018 года в «Роскосмосе» ответили на высказывание директора авиационного кластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, в 2007-2012 годах занимавшего должность министра обороны России, о конкуренции за производство двигателей ракет «Союз-2».

Политика Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Политика Путин рассказал о разногласиях с Трампом Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога», заявил, что у России «полно разногласий» с президентом США Дональдом Трампом, но Москва готова к диалогу.

Финансы Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ.

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.

Экономика В Китае предложили запретить майнинг биткоинов Государственный комитет Китая по развитию и реформам предложил полностью запретить майнинг криптовалют.

Энергетика Украина начала закачку газа в ПХГ «Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.

Происшествия В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России» В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.

Авто Toyota показала тизер нового Highlander Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.

Футбол В Лиге чемпионов стартуют первые четвертьфинальные матчи В футбольной Лиге чемпионов стартуют матчи ¼ финала. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля.