«Аугсбург» обыграл «Айнтрахт» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru вчера в 14:29

"Аугсбург" одержал победу над "Айнтрахтом" в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Марко Рихтер, также отличился Михаэль Грегорич.

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