Футбол

«Аугсбург» обыграл «Айнтрахт» в матче чемпионата ГерманииГазета.Ru вчера в 14:29

Айнтрахт — Аугсбург
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Коммерцбанк-Арена»
Гонсалу Пасиенсия
14′
Мартин Хинтереггер
Обит Эван Ндика
26′
31′
Марко Рихтер
40′
Грегори Кобель
Андреас Люте
Желсон Фернандес
41′
45′+1′
Михаэль Грегорич
45′+4′
Марко Рихтер
Желсон Фернандес
47′
Гонсалу Пасиенсия
Мият Гачинович
54′
Себастьян Роде
Джонатан де Гузман
66′
Анте Ребич
69′
83′
Альфред Финнбогасон
Юлиан Шибер
84′
Михаэль Грегорич
90′+2′
Ку Чжа Чхоль
Кристоф Янкер
"Аугсбург" одержал победу над "Айнтрахтом" в матче 29-го тура чемпионата Германии, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая во Франкфурте-на-Майне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Марко Рихтер, также отличился Михаэль Грегорич.
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