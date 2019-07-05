Общество

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в РоссииВедомости 01:30

На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
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Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

Ведомости01:30

Аудиторы предупредили о мошенниках на сайте Минфина

Экономика сегодня02:52

Эксперты сообщили о появлении в России новой мошеннической схемы изъятия денег

Невские Новости02:10

Аудиторские и строительные фирмы столкнулись с новой схемой мошенничества

АБН03:18

Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег

Коммерсантъвчера в 18:55
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Финансы

Курс доллара составил 63,48 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Политика

Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей

С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Наука

Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток

В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Украина частично рассекретит гособоронзаказ

Украина планирует частично рассекретить государственный оборонный заказ. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады жестоко изнасиловали и убили

Обновлено в 03:14
Происшествия

«Свое обещание я выполню»: уфимский бизнесмен оплатит адвоката кассирше Луизе Хайруллиной

Обновлено в 00:58
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук не знает, как уехать от дочери на гастроли

Обновлено вчера в 21:12
Футбол

ESPN: Тите покинет сборную Бразилии после Кубка Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите покинет пост после финального матча Кубка Америки-2019.
Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Исаева сделала заявление о свадьбе Началовой и Алдонина

Пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева после смерти певицы сама стала звездой желтой прессы.
Обновлено в 01:34
Общество

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.
Обновлено в 02:50
Спорт

Рио-де-Жанейро выбрали столицей Олимпиады за взятку в $2 млн

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено 03 июля в 21:47
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Обновлено в 03:08
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Обновлено в 02:09
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Политика

Путин возмутился призывами к соблюдению Минских соглашений

Президент России Владимир Путин призвал европейских партнеров прекратить возлагать на Москву полную ответственность за соблюдение Минских соглашений.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Алибасов: меня спас кран с водой

Ранее News.ru писал, что отравление Алибасова было подтверждено специалистами ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России».
Обновлено в 02:59
Авто

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей

2 июля «АвтоВАЗ» рассказал о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставок деталей нижегородским предприятием.
Обновлено в 00:10
Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 05:28
Общество

В России представили концепт новых плацкартных вагонов

В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
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