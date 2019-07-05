Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в РоссииВедомости 01:30
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
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Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
Обновлено в 02:10
Политика
Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
В Казани на съемной квартире задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство
Обновлено в 03:42
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июня
Самым продаваемым кроссовером в России в июне 2019 года стала модель Hyundai Creta — жители страны купили 5955 автомобилей, что на 3% выше показателя годичной давности.
Обновлено вчера в 12:24
Спорт
Россияне завоевали 7 наград в первый медальный день Универсиады-2019
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Экс-глава донецких сепаратистов отверг связь арестованного украинца с катастрофой MH17
Вчера адвокат Владимира Цемаха рассказал, что его подзащитный арестован по подозрению в создании террористического сообщества.
Обновлено в 04:01
Экономика
Бизнес могут обязать оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
«Ведомости» ознакомились с копией законопроекта Минэнерго, обновленная версия документа разослана участникам общественного обсуждения.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Авто
Электромобили и самокаты оснастят звуками «КамАЗа»
Уточняется, что аппараты для электромобилей, электросамокатов и велосипедов будут разными.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные файлы базы химоружия
Портон-Даун - одна из самых секретных военных баз в мире, которая в период Первой мировой войны участвовала в изготовлении химоружия.
Обновлено в 02:09
Общество
Назначения и отставки. В Челябинске свой пост покинул Сергей Шумаков
Градоначальник посоветовала Сергею Шумакову покинуть свой пост, что он и сделал.
Обновлено в 03:31
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
Как говорится в отчете организации, за первые 6 месяцев текущего года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей в нашей стране сократились на 2,4% до 828 750 единиц.
Обновлено в 02:05
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета».
Обновлено в 02:54
Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
Кабрал руководил штатом Рио-де-Жанейро с 2007 по 2014 год и сейчас проходит обвиняемым по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras.
Обновлено в 03:33