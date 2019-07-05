Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в РоссииВедомости 01:30
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
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Общество
Роскачество рассказало о правилах перевозки детей в автомобиле
В Роскачестве рассказали, как правильно перевозить детей в машине.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Интернет
В работе Google произошел крупный сбой
В ночь с 4 на 5 июня пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе поисковой системы Google, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Как Запад отреагировал на трагедию в Баренцевом море
Глубоководный сверхсекретный аппарат, который вёл разведку в водах Баренцева моря, — так британский таблоид The Sun охарактеризовал российский аппарат, пожар на котором привёл к гибели подводников, в том числе семи капитанов 1-го ранга и двух Героев Российской Федерации.
Обновлено 03 июля в 11:12
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Политика
На Украине задумались над освоением Арктики
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Четырехлетний мальчик погиб в аквапарке в Гулькевичском районе Кубани
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева этапировали в разные колонии
4 июля 28-летнего Александра Кокорина и 30-летнего Павла Мамаева этапировали в колонии.
Обновлено вчера в 08:47
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Футбол
Украинский футболист оскорбил игроков «Краснодара»
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Марка Lifan возвращается на российский рынок
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Бежавшая с 20 млн рублей кассир башкирского банка задержана в Казани
В Казани задержали кассира одного из отделений банка в Башкирии, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:54
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне
Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено 02 июля в 01:43
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма
Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
Обновлено вчера в 13:33
Путешествия
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
«Лента.ру» оставила за скобками политику и пообщалась с простыми грузинами, чтобы понять, как они отнеслись к россиянам и стоит ли брать с них компенсацию за оккупацию.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
Обновлено вчера в 10:53
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Постпред Украины призвал СБ ООН не обсуждать закон о госязыке
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко передал председателю Совета безопасности письмо, где утверждает, что тема принятого в Киеве закона о языке не должна рассматриваться на заседаниях СБ, так как этот вопрос не оказывает влияния на поддержание международной безопасности и мира.
Обновлено вчера в 23:32
Авто
В Сети продемонстрировали уникальный УАЗ «Ермак» за 10 млн рублей
Внедорожная машина УАЗ «Ермак» была создана специалистами команды «Ермак Nordost» совместными усилиями с инженерами, работающими на канале «Большое Колесо».
Обновлено вчера в 16:20