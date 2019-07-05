Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.

с чего всё началось

Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в России

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