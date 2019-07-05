Общество
Аудиторы сообщили о новом виде мошенничества в РоссииВедомости 01:30
На профессиональных форумах аудиторов активно обсуждается новый вид мошенничества – мнимые заказчики, пишет «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.Коммерсантъвчера в 18:55
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Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
«Зенит» продлил контракты с Жирковым и Кержаковым
«Зенит» объявил о продлении контрактов с 35-летним защитником Юрием Жирковым и 32-летним голкипером Михаилом Кержаковым.
Обновлено в 06:24
Авто
Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer
На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Космос
SpaceX потеряла еще три спутника в космосе
Американская компания SpaceX потеряла еще около трех из 60 запущенных в мае спутников системы Starlink.
Обновлено в 00:24
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Авто
BMW и Daimler будут вместе разрабатывать автопилоты
BMW и Daimler впервые объявили о своих планах объединить усилия по развитию автономных технологий вождения в феврале текущего года.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчину осудили за призывы к терроризму в интернете
По версии обвинения, в апреле 2017 года житель Краснодара Сергей Кучевский, имевший радикальные религиозные взгляды, в одной из соцсетей через свой мобильный телефон разместил материал, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма.
Обновлено в 05:52
Общество
В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд
В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Общество
Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников
В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Погибли все люди, находившиеся на борту воздушного судна. По данным USA Today, вертолет летел в Форт-Лотердейл, штат Флорида.
Обновлено в 02:33
Экономика
ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Общество
Минсельхоз объяснил идею контроля сбора грибов и ягод
Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность регулирования в сфере деятельности сбора, переработки и оборота в частности грибов, ягод и других лесных ресурсов, включая березовый сок и орехи, не планируется введение ограничений к сбору дикоросов предприятиями и гражданами, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Обновлено вчера в 02:08
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Кратковременные дожди и прохладная погода с температурой воздуха не выше +20 градусов ожидаются в столице на следующей неделе.
Обновлено в 06:02
Финансы
Акции «Аэрофлота» интересны для покупки
"АЛРОСА", "Аэрофлот", "МосБиржа" - при сохранении положительного спроса на российские активы вполне могут закрывать свои просадочные гэпы на положительных новостях.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки
Обновлено в 05:20
Финансы
Инфляционные ожидания в России остаются высокими, заявили в ЦБ
Инфляционные ожидания в РФ остаются высокими и незаякоренными, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 06:09
Экономика
Суд отменил взыскание c ЗАО «Башня Федерация» $16 миллионов
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск зарегистрированного в Панаме фонда Ifre Stiftung Foundation, который требовал взыскать более 20 миллионов долларов с ЗАО "Башня Федерация" (бывшее ЗАО "Миракс-Сити"), владеющего одноименным комплексом небоскребов в "Москва-Сити".
Обновлено в 06:25
Футбол
Представлен трейлер к фильму «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Культура
Умер актер из сериала «Она написала убийство»
В Лос-Анджеле умер комедийный актер Арт Джонсон.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал, что спасло его после отравления
Обновлено в 06:13
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство
Обновлено в 05:54
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Тодоренко после свадьбы устроила фотосессию с мамой
Поклонники отметили, что Тодоренко очень похожа на свою маму.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Sony PlayStation 5 может получить видеокарту с 24 ГБ памяти GDDR6
В Интернете появилась новая порция подробностей об игровой приставке Sony PlayStation 5 — консоль получит SSD накопитель на два терабайта, мощный восьмиядерный процессор, а также видеокарту с 24 ГБ (!) памяти GDDR6.
Обновлено в 06:09