Экономика

Аудиторы обвинили регулятора алкогольного рынка в неэффективной работе
РБК
01:00

Счетная палата нашла также недостатки в механизме финансирования госконтрактов: их заключают на текущий год в пределах установленных Министерством финансов лимитов бюджетных обязательств, при этом Росспиртпром в течение всего года получает от территориальных органов Росалкогольрегулирования заявки на выполнение работ и не может отказаться от их исполнения.
РБК01:00

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