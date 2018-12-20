Счетная палата РФ в следующем году посвятит часть своих проверок государственной корпорации "Роскосмос", сообщил председатель СП РФ Алексей Кудрин. "Роскосмос" у нас всегда проверяется, поэтому каждый год есть какие-то вопросы, которые мы затрагиваем.

с чего всё началось

Мы утвердим план проверок на следующей неделе, и он будет открытым впервые для обозрения. Но хочу сказать, что он будет уточняться в течение года, конечно же. "Роскосмос" у нас всегда проверяется, каждый год. В следующем году там будем проводить часть проверок.

Счетная палата России опубликует годовой план проверок. Это произойдет впервые за ее историю, ранее план считался документом для служебного пользования, сообщил глава СП Алексей Кудрин, пишет "Интерфакс". Ранее Кудрин обещал, что Счетная палата станет более открытой в своей работе.

Счетная палата впервые за свою историю обнародует план проверок

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