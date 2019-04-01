Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» попали в открытый доступBash.News 12:28

Часть голосовых сообщений пользователей социальной сети «ВКонтакте» оказалась в открытом доступе. В публичном доступе оказались голосовые сообщения некоторых пользователей. Их можно было найти в разделе «Документы», вбив в поиск «audiocomment.3g».
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«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения пользователей из общего доступа

РИА Новости14:32

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Lenta.ru11:20

«Вконтакте» изъяла из публичного доступа 2 тыс. обнародованных аудиосообщений пользователей

Rambler News Service13:58

Часть аудиосообщений пользователей «ВКонтакте» попала в открытый доступ

РБК11:43

«ВКонтакте» удалила голосовые сообщения из открытого доступа

Российская газета14:13

«ВКонтакте» прокомментировала информацию об утечке голосовых сообщений части пользователей

ТАСС10:47

Пользователи ВКонтакте обнаружили, что при поиске по документам можно получить доступ к архивам аудиосообщений

Эхо Москвы10:32
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Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
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Здоровье

Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского

Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Политика

СМИ узнали о визите главы МВД Колокольцева в КНДР

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщают информагентства со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 19:59
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие

«Воронеж» в Крыму: Средиземное море накроют радиолокационным куполом

Россия построит в Крыму современную радиолокационную станцию.
Обновлено в 17:01
Экономика

В России выросли социальные пенсии

С сегодняшнего дня, 1 апреля, в России выросли социальные пенсии.
Обновлено в 01:02
Кино

Актер из «Улиц разбитых фонарей» скончался в Петербурге

Обновлено в 19:45
Политика

Байдена повторно обвинили в домогательствах

Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Происшествия

Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Происшествия

В Чехии при столкновении троллейбуса и трамвая пострадали 40 человек

Представитель национальной службы спасателей и пожарных Ярослав Мирошка сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 40 человек, передает iDNES.cz.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

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Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы в Германии, где потерпел крушение легкомоторный частный самолет Epic-LT, погибли три человека - акционер авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
Обновлено в 03:33
Политика

Президент Алжира подаст в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
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Происшествия

Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне

В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено в 12:46
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

В России ГИБДД ужесточает контроль за обучением водителей в автошколах.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Авто

Citroen Jumpy получил три новые модификации

Jumpy Driver, как и Jumpy Worker, будет поставляться с двумя вариантами длины кузова – 4,95 м и 5,3 м. Что касается Jumpy City Van, то он предназначен для работы в стесненных условиях мегаполиса.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала фото с усами

На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.
Обновлено в 12:43
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Общество

В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Политика

Путин ужесточил наказание для воров в законе

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении уголовной ответственности за занятие верховного положения в иерархии преступных формирований.
Обновлено в 09:17
Кино

О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм

Обновлено в 18:30
Общество

«Росконтроль» исследовал качество говяжьей тушенки

Эксперты "Росконтроля" провели исследование говяжьей тушенки. По результатам было установлено, что все производители экономят на мясе.
Обновлено в 02:17
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