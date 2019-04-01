Интернет

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступеLenta.ru 11:20

Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе. На инцидент обратили внимание посетители имиджборда «Двач». Пользователи утверждают, что такая возможность существовала более месяца.
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«В контакте» прокомментировала сообщения об утечке голосовых сообщений

Ведомости11:20

Часть аудиосообщений пользователей «ВКонтакте» попала в открытый доступ

РБК11:43

Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Lenta.ru11:20

«ВКонтакте» прокомментировала данные об утечке голосовых сообщений

РИА Новости11:57

Пользователи ВКонтакте обнаружили, что при поиске по документам можно получить доступ к архивам аудиосообщений

Эхо Москвы10:32

Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе

Rambler News Service10:21

Голосовые сообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

ТК Звезда10:35
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Футбол

Папа римский считает кощунством называть Месси богом

Обновлено в 07:25
Кино

Ярославский киноклуб оказался обесточен перед показом фильма о политических активистах

В Ярославле кинозал дома культуры «Нефтяник» обесточили перед премьерой фильма «Мы объявляем вам Весну», посвященного политической жизни города, рассказал «Медиазоне» журналист издания «7x7» Даниил Кузнецов.
Обновлено в 12:47
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Экономика

Путин сделал поручения по долевке и достройке проблемных домов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о долевом строительстве и достройке проблемных домов по итогам прошедшего 12 февраля расширенного заседания президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан.
Обновлено в 10:47
Хоккей

Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ

Обновлено в 12:29
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Общество

В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России

Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Наука

В NASA разработали крыло нового типа

Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Разбившийся самолет с совладельцем S7 уже попадал в аварию

Обновлено в 01:59
Политика

Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Политика

Орешкин: система электронных виз может заработать в России с 2020 года

Систему электронных виз могут внедрить в России с начала следующего года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:39
Общество

Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»

В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Политика

Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколов

Обновлено в 12:14
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Экономика

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей

Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
Важное за сутки

В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы

Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Авто

Японский авторынок в марте упал на 6%

Японский авторынок в марте снизился на 5,7% до 357254 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 836023 машины (-2,1%).Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1,4% до 154159 автомобилей.
Обновлено в 10:02
Экономика

РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению

Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Здоровье

В Москве разработали медицинский клей для лечения ран и ожогов

В Москве разработали уникальный хирургический клей, с помощью которого можно останавливать кровотечение, а также лечить раны и ожоги.
Обновлено в 07:45
Политика

Верховный суд отказался рассматривать иск политика Дмитрия Гудкова

Верховный суд отказался рассматривать иск политика Дмитрия Гудкова, который потребовал отменить закон о неуважении к власти.
Обновлено в 12:00
Политика

Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился

До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29

Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя МиГ-29.
Обновлено в 13:50
Спорт

Навальный заступился за Мамаева и Кокорина

Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Обновлено в 10:51
Футбол

«Расинг Авельянеда» досрочно выиграл чемпионат Аргентины

Обновлено в 13:10
Происшествия

СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
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