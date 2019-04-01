Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступеLenta.ru 11:20
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе. На инцидент обратили внимание посетители имиджборда «Двач». Пользователи утверждают, что такая возможность существовала более месяца.
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Футбол
Папа римский считает кощунством называть Месси богом
Обновлено в 07:25
Кино
Ярославский киноклуб оказался обесточен перед показом фильма о политических активистах
В Ярославле кинозал дома культуры «Нефтяник» обесточили перед премьерой фильма «Мы объявляем вам Весну», посвященного политической жизни города, рассказал «Медиазоне» журналист издания «7x7» Даниил Кузнецов.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Экономика
Путин сделал поручения по долевке и достройке проблемных домов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о долевом строительстве и достройке проблемных домов по итогам прошедшего 12 февраля расширенного заседания президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан.
Обновлено в 10:47
Хоккей
Бобровский признан главной звездой недели в НХЛ
Обновлено в 12:29
Происшествия
Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт
Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено в 06:53
Политика
Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах
Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Политика
Орешкин: система электронных виз может заработать в России с 2020 года
Систему электронных виз могут внедрить в России с начала следующего года, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:39
Общество
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3 млрд рублей
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 11:17
Важное за сутки
В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы
Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Авто
Японский авторынок в марте упал на 6%
Японский авторынок в марте снизился на 5,7% до 357254 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2019 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 836023 машины (-2,1%).Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1,4% до 154159 автомобилей.
Обновлено в 10:02
Экономика
РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению
Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Здоровье
В Москве разработали медицинский клей для лечения ран и ожогов
В Москве разработали уникальный хирургический клей, с помощью которого можно останавливать кровотечение, а также лечить раны и ожоги.
Обновлено в 07:45
Политика
Верховный суд отказался рассматривать иск политика Дмитрия Гудкова
Верховный суд отказался рассматривать иск политика Дмитрия Гудкова, который потребовал отменить закон о неуважении к власти.
Обновлено в 12:00
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
До 2,57% сократилась разница между числом голосов за действующего президента Петра Порошенко и кандидата от «Батькивщины» Юлии Тимошенко по итогам обработки 91% протоколов, согласно информации ЦИК Украины, 1 апреля опубликованной на официальном сайте.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29
Американское издание National Interest оценило характеристики российского истребителя МиГ-29.
Обновлено в 13:50
Спорт
Навальный заступился за Мамаева и Кокорина
Навальный заявил, что ничего не знает о том, что Кокорин и Мамаев за футболисты и понятия не имеет, за какие команды они играют.
Обновлено в 08:39
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено в 10:51
Футбол
«Расинг Авельянеда» досрочно выиграл чемпионат Аргентины
Обновлено в 13:10
Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22