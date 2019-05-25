Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС 08:28
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Политика
В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 08:53
Автоспорт
Гасли потеряет три позиции на старте
После окончания сессии стюарды наказали француза потерей трёх позиций за блокировку Романа Грожана.
Обновлено в 12:33
Хоккей
Илья Воробьев: «Финляндия — цепкая команда, с американцами нам было легче»
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение команды от Финляндии (0:1) в полуфинальном матче чемпионата мира.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Обновлено в 12:59
Хоккей
Сборная России потерпела поражение в матче с Финляндией
Сборная России потерпела поражение в сегодняшнем матче с Финляндией в рамках чемпионата мира по хоккею 2019.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков
Обновлено в 13:00
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Хоккей
Колобков отреагировал на поражение сборной в матче с финнами
Поражение сборной России по хоккею в полуфинале чемпионата мира огорчает, но впереди игра за бронзовые медали и национальная команда «покажет яркую игру», заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Обновлено в 12:34
Хоккей
Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами
Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Замглавы УФНС Ростовской области задержали
Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27
Хоккей
Сергачев: «Сборная России какую-то хрень пропустила, на самом деле»
Какую-то хрень пропустили, на самом деле.
Обновлено в 11:56
Футбол
«Реал» нашел замену Рамосу в «Ливерпуле»
Сообщается, что мадридский клуб может приобрести 27-летнего голландца в случае ухода защитника Серхио Рамоса.
Обновлено в 11:19
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз
Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.
Обновлено в 04:37
Общество
Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов
Жители французского департамента Майен установили рекорд, приготовив более 2 тысяч блинов за 24 часа, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе
Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик
В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.
Обновлено в 11:09
Теннис
Даяна Ястремская стала чемпионкой турнира в Страсбурге
Обновлено в 11:48
Культура
Галкин прокомментировал результаты повторного финала «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
Хуситам удалось отбить атаки армии Йемена на Тааз
Мятежники из движения «Ансар Аллах» (хуситы) смогли отбить атаки армии правительства Йемена на несколько позиций в городе Тааз, который находится на юго-западе страны.
Обновлено в 13:35
Политика
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым
Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста в связи с поездкой в Крым председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Обновлено в 10:45
Кино
Фильм Кантемира Балагова получил награду в Каннах
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" получил приз за лучшую режиссуру в рамках программы "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале, сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Общество
Инцидент с выпускниками прокомментировали в школе во Владивостоке
Директор школы № 74 во Владивостоке Галина Пугина прокомментировала произошедший в учебном заведении скандальный костюмированный номер.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте
На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.
Обновлено в 05:08