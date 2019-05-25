Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС 08:28

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

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