Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС 08:28
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Второй серийный атомоход проекта 22220 Урал спущен на воду на Балтийском заводе
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