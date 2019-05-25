Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС вчера в 08:28
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского
Невские Новостивчера в 08:48
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Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:58
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Здоровье
У трети сахалинцев, пришедших на прием к врачам федерального центра оториноларингологии, обнаружили новообразования
Врачи федерального центра оториноларингологии провели на Сахалине день ранней диагностики опухолей головы и шеи.
Обновлено в 20:23
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено в 20:57
Армия и оружие
Иран заподозрили в нападении на российскую авиабазу «Хмеймим»
Сегодня днём стало известно о том, что иранские сунниты, воющие против правительственных сил Сирии, вполне могли принимать участие в нападении на российскую военную авиабазу «Хмеймим».
Обновлено 24 мая в 18:46
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено в 15:20
Экономика
Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан
Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 20:11
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено в 22:08
Экономика
Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара
Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Транспорт
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы
Таксистам могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
Обновлено в 21:25
Политика
Европарламент обновил предварительные результаты выборов
При очередном обновлении вновь слегка выросли результаты у популистских и евроскептических партий крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (58 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (56 мест).
Обновлено в 21:22
Политика
Кургинян рассказал, что погубит Зеленского
Новый президент Украины Владимир Зеленский действует не адекватно ситуации, в которой находится, заявил политолог, лидер движения "Суть времени", Сергей Кургинян 26 мая в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 18:24
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Футбол
36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром Серии А
Чемпионат Италии сезона 2018/19 завершён. Лучшим бомбардиром турнира стал 36-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла.
Обновлено в 17:01
Космос
«Небесный поезд» Илона Маска сняли на видео в Башкирии
Обновлено в 08:24
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Гаджеты
Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10
Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Политика
Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено в 22:09
Гаджеты
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
В начале текущего года Huawei занимала в России лидирующую позицию — 36,5% рынка смартфонов, тогда как у Samsung было лишь 23,5%.
Обновлено в 17:32
Футбол
Кафельников призвал болельщиков «Спартака» к бойкоту
Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал болельщиков «Спартака» отказаться от абонементов на следующий сезон.
Обновлено в 20:10
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Девять полицейских погибли в ДТП в Египте
Обновлено в 19:22
Гаджеты
Названы полные характеристики новейшего смартфона Redmi K20 Pro
Обновлено вчера в 15:48