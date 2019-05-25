Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС 08:28

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Якорная цепь рухнула во время спуска ледокола «Урал» в Петербурге. «Балтзавод»: зрителям ничего не угрожало

Фонтанка.Ру12:02

НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского

Невские Новости08:48

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

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На спуске атомного ледокола «Урал» произошло небольшое ЧП

Петербургский дневник12:45

Атомный ледокол «Урал». Справка

Телеканал Санкт-Петербург13:12

При спуске ледокола «Урал» на Балтийском заводе якорная цепь едва не зацепила рабочего

78.ru10:45

На «Балтийском заводе» сегодня спустят на воду атомный ледокол «Урал»

Gazeta.SPb00:27
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Кино

«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь

Обновлено в 14:25
Происшествия

Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку

Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:25
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Бузова станет парой Батрутдинова в новом шоу на ТНТ

Продолжение-вариация шоу «Холостяк» в виде телепроекта под названием «План Б» скоро ждет всех фанатов Ольги Бузовой.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс пойдет в лучшую школу для «особенных» детей

Как рассказала артистка, осенью мальчик обязательно отправится в первый класс школы для «особенных» детей.
Обновлено в 09:06
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

Обновлено в 11:44
Политика

Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Обновлено в 12:25
Футбол

Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Обновлено в 09:37
Политика

Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

Глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Юрия Молодченко, сообщили в правительстве региона.
Обновлено в 14:01
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Футбол

«Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы»

В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".
Обновлено в 14:51
Хоккей

Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 11:47
Хоккей

«Где были наши нападающие?» У Бориса Михайлова остались вопросы к сборной России

У двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира по хоккею Бориса Михайлова остались вопросы к форвардам сборной России по итогам полуфинального матча чемпионата мира против финнов.
Обновлено в 13:23
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Обновлено в 14:34
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Энергетика

Эскалация ударила по ценам на нефть

За неделю цены на нефть упали более чем на 7%. После четырехмесячного роста у международных инвесторов сдали нервы на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем, резким ростом запасов нефти в США.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Обновлено в 10:23
Футбол

Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм

Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Обновлено в 13:42
Авто

Российский рынок новых электрокаров в апреле увеличился вдвое

На территории РФ в прошлом месяце через автодилеров было реализовано 26 новых автомобилей на электротяге, что демонстрирует рост продаж практически в два раза.
Обновлено в 11:03
Спорт

Француз Апити выиграл турнир «Московская сабля»

Француз Боладе Апити одержал победу над американцем Эли Дершвицем в финале турнира «Московская сабля». Поединок завершился со счетом 15:10.
Обновлено в 14:41
Спорт

Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра

Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
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