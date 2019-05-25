Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС 08:28
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Хоккей
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
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Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
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ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
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Гаджеты
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Презентованный Z5x оборудован мощным восьмиядерным процессором Qualcom Snapdragon 710, а также оперативной памятью от 4 до 8 ГБ.
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Хоккей
Сборная России назвала состав на полуфинал ЧМ-2019 с Финляндией
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Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения А вот сама Алла Борисовна пока никак не поздравила дочь в соцсетях.
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Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
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Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»
НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
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Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple
Дисплей тесно интегрирован со всей выпускаемой Apple техникой.
Обновлено в 08:06
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
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Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве задержали фотографа "Новой газеты" Викторию Ивлеву.
Обновлено в 08:30
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Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара в Петербурге
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле бара в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
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Авто
Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной подвеской
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Катя Лель засняла странные объекты в небе над Москвой
Катя Лель в очередной раз стала свидетельницей появления НЛО. Сейчас она заметила их в небе над столицей.
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Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
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Премьеру фильма про Соника перенесли из-за недовольных фанатов
«Соник» должен был выйти в мировой прокат 7 ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года, пишет Lenta.ru.
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