Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС 08:28

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Атомный ледокол «Урал». Справка

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На спуске атомного ледокола «Урал» произошло небольшое ЧП

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НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского

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На «Балтийском заводе» сегодня спустят на воду атомный ледокол «Урал»

Gazeta.SPb00:27
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Проект Канделаки — первый оригинальный сериал для компании, про который стало известно публично.
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Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа

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Законопроект об ограничении выбросов внесен в Госдуму

Законопроект о вводимом в России квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, который президент потребовал принять в весеннюю сессию, внесен правительством в Госдуму.
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Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
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