Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС 25 мая в 08:28
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского
Невские Новости25 мая в 08:48
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Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей
«В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.», - утверждается в релизе ведомства.
Обновлено в 00:48
Политика
В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено 25 мая в 14:55
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
Интернет-ретейлер "Юлмарт" был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.
Обновлено в 01:31
Футбол
Шамах завершил карьеру футболиста
Шамах за свою карьеру поиграл в "Бордо", лондонском "Арсенале", "Вест Хэме", "Кристал Пэлас" и "Кардиффе".
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики
Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Политика
Кремль подтвердил неизменность позиции по украинским морякам
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения нарушивших границу РФ украинских моряков остается прежней, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 01:08
Экономика
Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве
На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41
Космос
Ученые раскрыли экзотическую материю в атмосфере Солнца
Обновлено 24 мая в 11:04
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%
Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Здоровье
Правда, что лимон делает мясо полезнее?
Отвечает врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов: — Действительно, можно уменьшить количество канцерогенов, если предварительно даже слегка замариновать мясо, но не обычным столовым уксусом (он синтетический), а сухим вином, пивом или лимонным соком, добавив специи.
Обновлено в 00:09
Происшествия
В Кабуле подорвался автобус с госслужащими
Обновлено в 00:45
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Наука
Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение
Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено 25 мая в 04:02
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Экономика
Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Сопровождение «Медведей» истребителями МиГ-31 показали на видео
Для обеспечения безопасности с аэродрома Елизово подняли несколько МиГ-31 морской авиации ТОФ.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
Микрорегулирование сочли слишком радикальным
МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости.
Обновлено вчера в 18:18