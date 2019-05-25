Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в ПетербургеТАСС 25 мая в 08:28

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
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Атомный ледокол «Урал». Справка

Телеканал Санкт-Петербург25 мая в 13:12

«Урал» сошел со стапелей: как атомный ледокол спустили на воду

РИА Новостивчера в 09:57

Якорная цепь рухнула во время спуска ледокола «Урал» в Петербурге. «Балтзавод»: зрителям ничего не угрожало

Фонтанка.Ру25 мая в 12:02

На спуске атомного ледокола «Урал» произошло небольшое ЧП

Петербургский дневник25 мая в 12:45

Атомоход «Урал» сошел на воду. Балтийский завод надеется выпустить еще два ледокола серии ЛК–60

DP.RU01:18

НЕВСКИЕ НОВОСТИ публикуют видео бьющегося о борт ледокола «Урал» шампанского

Невские Новости25 мая в 08:48

На «Балтийском заводе» сегодня спустят на воду атомный ледокол «Урал»

Gazeta.SPb25 мая в 00:27
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Хоккей

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 16:31
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Александра Яковлева два года борется с раком

Обновлено вчера в 19:06
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол

Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

В Кузбассе осудили экс-главврача больницы за присвоение 1,3 млн рублей

«В результате противоправных действий главный врач нанесла учреждению ущерб в размере порядка 1 млн 300 тыс. руб.», - утверждается в релизе ведомства.
Обновлено в 00:48
Политика

В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено 25 мая в 14:55
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

Интернет-ретейлер "Юлмарт" был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.
Обновлено в 01:31
Футбол

Шамах завершил карьеру футболиста

Шамах за свою карьеру поиграл в "Бордо", лондонском "Арсенале", "Вест Хэме", "Кристал Пэлас" и "Кардиффе".
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста

Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Косатки после выпуска на волю могут погибнуть, заявили отловщики

Представитель четырех компаний-отловщиков Вадим Говоров на заседании в Южно-Сахалинском городском суде по иску экологов о "китовой тюрьме" в Приморье заявил, что немедленный выпуск косаток на волю создает высокую вероятность их гибели, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:45
Политика

Кремль подтвердил неизменность позиции по украинским морякам

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что позиция Кремля по вопросу о возможности освобождения нарушивших границу РФ украинских моряков остается прежней, сообщают «Ведомости».
Обновлено в 01:08
Экономика

Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве

На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.
Обновлено в 01:41
Космос

Ученые раскрыли экзотическую материю в атмосфере Солнца

Обновлено 24 мая в 11:04
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
Обновлено вчера в 17:02
Религия

УГМК и РМК сделали совместное заявление по храму в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Здоровье

Правда, что лимон делает мясо полезнее?

Отвечает врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов: — Действительно, можно уменьшить количество канцерогенов, если предварительно даже слегка замариновать мясо, но не обычным столовым уксусом (он синтетический), а сухим вином, пивом или лимонным соком, добавив специи.
Обновлено в 00:09
Происшествия

В Кабуле подорвался автобус с госслужащими

Обновлено в 00:45
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Наука

Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение

Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено 25 мая в 04:02
Политика

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС

Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Экономика

Эксперты спрогнозировали потерю лидерства Huawei на российском рынке

Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять первенство по продажам смартфонов в России, уступив его южнокорейскому конкуренту Samsung, сообщили «Известиям» эксперты рынка.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Сопровождение «Медведей» истребителями МиГ-31 показали на видео

Для обеспечения безопасности с аэродрома Елизово подняли несколько МиГ-31 морской авиации ТОФ.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика

Микрорегулирование сочли слишком радикальным

МФО просят вводить новые требования к ним постепенно Микрофинансисты пытаются избежать резкого повышения требований к капиталу микрокредитных компаний (МКК), удвоения минимального порога инвестирования для физлиц в микрофинансовые компании (МФК) и запрета выдачи займов под залог недвижимости.
Обновлено вчера в 18:18
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