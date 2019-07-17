Экономика

Атомные ледоколы типа «Арктика» передадут Росатому до конца 2026 годаРИА Новости 12:08

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Два будущих российских атомных ледокола типа "Арктика" должны быть переданы Росатому в конце 2024 и 2026 года соответственно, сообщил замглавы Росатома Вячеслав Рукша на заседании проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.
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