Экономика
Атомные ледоколы типа «Арктика» передадут Росатому до конца 2026 годаРИА Новости 12:08
Два будущих российских атомных ледокола типа "Арктика" должны быть переданы Росатому в конце 2024 и 2026 года соответственно, сообщил замглавы Росатома Вячеслав Рукша на заседании проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
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