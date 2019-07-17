Экономика
Атомные ледоколы типа «Арктика» передадут Росатому до конца 2026 годаРИА Новости вчера в 12:08
Два будущих российских атомных ледокола типа "Арктика" должны быть переданы Росатому в конце 2024 и 2026 года соответственно, сообщил замглавы Росатома Вячеслав Рукша на заседании проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.
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Росатом возьмет шефство над двумя атомными ледоколами типа «Арктика» до конца 2026 года
Невские Новостивчера в 16:30
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Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
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Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
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