Экономика

Атомные ледоколы типа «Арктика» передадут Росатому до конца 2026 годаРИА Новости вчера в 12:08

Два будущих российских атомных ледокола типа "Арктика" должны быть переданы Росатому в конце 2024 и 2026 года соответственно, сообщил замглавы Росатома Вячеслав Рукша на заседании проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.
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Росатом возьмет шефство над двумя атомными ледоколами типа «Арктика» до конца 2026 года

Невские Новостивчера в 16:30

Строительство ледоколов на СПГ будет вестись за счет средств ПАО «Новатэк» - Вячеслав Рукша

PortNewsвчера в 13:49

В Росатоме назвали сроки поступления атомных ледоколов «Арктика»

NewInformвчера в 13:24

Атомные ледоколы типа «Арктика» передадут Росатому до конца 2026 года

РИА Новостивчера в 12:08

Два атомных ледокола типа «Арктика» должны передать Росатому в 2024 г и 2026 г

ПРАЙМвчера в 12:01
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:14, Вашингтон
Экономика

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В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
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В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35

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Волкер обвинил Путина в давлении на Зеленского

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Политика

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Общество

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Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
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Отели в Турции снизили цены для россиян

Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
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Свердловчан 18 июля предупредили о сильных дождях на севере региона

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«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном Кубке чемпионов

"Арсенал" одержал победу над "Баварией" в матче Международного Кубка чемпионов.
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США могут направить на базу в Саудовской Аравии 500 военнослужащих

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Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Кино

Автор «Секретных материалов» экранизирует «Warhammer 40,000»

Автор культового сериала "Секретные материалы" Фрэнк Спотниц перенесет на экраны серию знаменитых игр "Warhammer 40,000", сообщают СМИ.
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Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
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Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
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Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

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В Приморье в ДТП погибли шесть человек

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В Ираке застрелили двух турецких дипломатов

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Авто

Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
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Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
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Теннис

Теннисист из Сан-Марино стал самым возрастным победителем матча в истории Кубка Дэвиса

На момент победы Вичини было 47 лет и 318 дней, что позволило ему стать самым возрастным победителем встречи в истории турнира.
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В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

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В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана

В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
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Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией

В немецких городах Кенигсвинтер и Бонн 18-19 июля пройдет 18-е пленарное заседание российско-германского форума "Петербургский диалог", в нем примут участие главы МИД обеих стран.
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Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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