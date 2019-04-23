Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на водуKursk.com 01:25
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш». Она станет носителем новейшего российского оружия «Посейдон».
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С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости вчера в 11:38
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В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»
Новости Архангельска 29.ruвчера в 08:47
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Хоккей
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"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие
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Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
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Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
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Технологии
«Яндекс» представил технологию распознавания усталости таксистов
Сервис «Яндекс.Такси» разработал устройство, которое при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов анализирует уровень внимания водителя.
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Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
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Общество
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«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
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Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
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Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
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Авто
Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12
Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено вчера в 05:33
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Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе
Группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле в Донбассе при попытке приблизиться к линии соприкосновения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве задержали похитившую икону из храма женщину
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
5 провальных платьев звезд с церемонии TIME 100 Gala
Эмилия Кларк, к которой на волне выхода последнего сезона "Игры престолов" было приковано всеобщее внимание, красовалась в алом платье с пышной юбкой и полупрозрачным корсетом.
Обновлено в 00:43
Политика
Ким Чен Ын приехал во Владивосток
Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Обновлено в 04:00
Авто
Renault представил новый электрический фургон Kangoo
Напомним, что за производительность актуального поколения Kangoo Z.E. 33 отвечает новый экономичный двигатель с крутящим моментом 225 Нм и батарея увеличенной емкости 33 кВт/ч, благодаря чему фургон имеет автономию хода 270 км. Вполне вероятно, что следующее поколение Kangoo будет выпускаться с завода MCA в Мобёже (север Франции).
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Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Политика
В Крыму вспоминают жертв геноцида армянского народа
Обновлено в 03:07
Экономика
Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%
Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Подмосковье полицейские убили отца двукратного чемпиона мира по ММА
Неизвестные избили 46-летнего мужчину - отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау - прямо на улице, информирует Mash в известном мессенджере.
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Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах
Проекты планировки новых кварталов, которые предлагается построить по программе реновации в районах Бутырский, Бирюлёво Восточное, Восточное Измайлово, Люблино и Свиблово, обсуждались сегодня на публичных слушаниях.
Обновлено вчера в 14:31
Культура
В Калуге стартовал фестиваль «Герой нашего времени»
Обновлено в 06:29
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Политика
Путин назвал эффективный ответ на внешние ограничения
Президент России Владимир Путин заявил, что эффективным ответом на все внешние ограничения является разбюрокрачивание системы.
Обновлено в 09:06