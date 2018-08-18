Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на водуRT на русском вчера в 15:58

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород». Субмарина станет первым носителем новейшего российского оружия — беспилотника «Посейдон».
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Алексей Буриличев
С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости вчера в 11:38

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В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»

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Подлодку «Белгород» спустили на воду в Северодвинске

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Подлодка «Белгород» ощетинилась сокрушительными «Посейдонами». Видео

Вести.UZвчера в 09:40
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
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Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибыл на вокзал во Владивосток.
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МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

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Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
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Происшествия

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
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Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
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Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
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Форвард гостей Шейн Лонг умудрился забить после шести секунд матча. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги Англии.
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Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
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Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

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