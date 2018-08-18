Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на водуRT на русском вчера в 15:58
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород». Субмарина станет первым носителем новейшего российского оружия — беспилотника «Посейдон».
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С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости вчера в 11:38
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В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»
Новости Архангельска 29.ruвчера в 08:47
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Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
Обновлено в 10:32
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
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Обновлено в 06:04
Политика
СБУ начала проверку после опроса об отделении Львовщины
Опрос может быть квалифицирован как посягательство на территориальную целостность Служба безопасности Украины начала проверку после появления в сети опроса о выходе Львовской области из состава страны, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:24
Гаджеты
Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold
Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
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Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.
Обновлено в 09:09
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах
Обновлено вчера в 14:31
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
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Общество
В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям
Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Авто
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Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с Путиным
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пересек границу с Россией и направился во Владивосток, где у него запланирована встреча с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Армяне всего мира скорбят по жертвам геноцида
Обновлено вчера в 23:34
Политика
«Росатом» объяснил риски для АЭС Украины из-за американского топлива
Из-за решения Украины закупать часть ядерного топлива для АЭС у американской Westinghouse возникают технологические и экологические риски, заявил в интервью РБК гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Обновлено в 09:23
Политика
Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев
Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Экономика
Глава ФАС предостерег от монополизации поставок топлива в Крым
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма во избежание очередного дефицита горюче-смазочных материалов попросили правительство РФ наладить прямые поставки на полуостров нефтепродуктов и дизтоплива без их закупки на бирже.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
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51-летняя Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца в нижнем белье
Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair в нижнем белье и колготках в сетку.
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Экономика
Россияне стали чаще продавать свои дачи
В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу.
Обновлено вчера в 05:51
Футбол
«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в молодежном первенстве
Московский "Спартак" в гостях разгромил тульский "Арсенал" в матче 25-го тура молодежного первенства России по футболу.
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Происшествия
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По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Кино
Анна Семенович рассказала о первом съемочном дне новых «Гардемаринов»
Одну из ролей в уже легендарной саге исполнит Анна Семенович.
Обновлено в 06:09