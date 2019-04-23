Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на водуRT на русском 15:58
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород». Субмарина станет первым носителем новейшего российского оружия — беспилотника «Посейдон».
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С приемом на вооружение этого корабля Российская Федерация увеличит свои возможности по изучению Мирового океана, в том числе и в Арктике.
— Алексей Буриличев, военачальникРИА Новости 11:38
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В условиях особой секретности на Севмаше спустили на воду атомную подлодку «Белгород»
Новости Архангельска 29.ru08:47
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Общество
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На сегодняшний день сбор мусора по центру Южно-Сахалинска увеличился в два раза от той цифры, которая планово предполагалась.
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Известно, что стафилококк и другие микробы могут стать причиной развития кожных заболеваний, а также нанести вред носоглотке и желудочно-кишечному тракту.
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Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
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Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
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Хоккей
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».
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Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
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Гаджеты
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Общество
Май принесет в Москву штормы и ураганы
Метеорологи предупреждают о вторжении арктических воздушных потоков в Москву в начале мая.
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Энергетика
Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от НАК "Нафтогаз" искать дешевый газ по всему миру для снижения финансовой нагрузки на население страны.
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Более 5 млн человек приняли участие в акции «Библионочь» в России
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Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
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Общество
Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности
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Во французском Версале произошел сильный пожар
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