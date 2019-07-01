Экономика
Атомфлот идёт на рекорд в Обской губеREGNUM вчера в 14:13
ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Экономика
Несколько российских законов вступают в действие с 1 июля
С 1 июля 2019 года в России начинают действовать несколько новых законов, которые коснутся многих сфер жизни граждан — строительства, кредитования, жилищно-коммунальных услуг и потребления.
Обновлено в 02:26
Политика
В Свердловской области назначен новый начальник главка МВД
Генерал-майор Владимир Миронов занял пост временно исполняющего обязанности начальника ГУ МВД по Свердловской области, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Общество
МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев
МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Более 50% жителей России проводят свой досуг у телевизора — опрос
Более 50% жителей России предпочитают проводить свободное время у телевизора. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».
Обновлено в 01:45
Политика
Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве
Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено вчера в 20:08
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Рост тарифов ЖКХ и подорожание бензина: июль готовит россиянам новые испытания
С начала этого года российскому населению уже пришлось столкнуться с рядом вызовов, сопряженных с высокими темпами инфляции, ростом цен на фоне повышения НДС, повышением коммунальных тарифов в начале года, вступлением в силу пенсионной реформы и многого другого.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Спорт
Женская сборная России пробилась в плей-офф Евробаскета-2019
Обновлено в 01:42
Наука
В Британии обнаружено 4000-летнее захоронение друидов
Захоронение, обнаруженное археологами на британском острове Англси, было построено "магическими" священнослужителями, более известными как друиды.
Обновлено в 02:16
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Игры
Ubisoft даст временный бесплатный доступ коллекциям игр
Производитель цифрового контента предоставляет временный бесплатный доступ к коллекциям игр всем подписчикам нового сервиса Uplay+.Новый онлайн-сервис Uplay+ открывает для всех клиентов практически неограниченный доступ к игровым картотекам.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Новокузнецке водитель высадил из автобуса потерявшегося ребенка
В Новокузнецке сотрудники полиции разыскивают водителя, который высадил из автобуса потерявшегося мальчика.
Обновлено в 01:41
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Авто
АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Уровень воды в реке Ие в Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения летней погоды в Москву
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, когда жителям столицы и соседних регионов можно ожидать возвращения настоящей летней погоды — жаркой и без затяжных дождей.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Топ-5 мифов об отношениях Анджелины Джоли и Брэда Питта
Развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом не уменьшил народный интерес к отношениям бывшей суперпары.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Андрей Малахов поделился достижениями своего сына
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о достижениях своего полуторагодовалого сына во время шоу «Привет, Андрей!».
Обновлено вчера в 05:32
Футбол
Египет победил Уганду благодаря голу Салаха
Хозяева турнира отпраздновали победу над Угандой со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах и Ахмед Эль-Мухамади.
Обновлено в 01:14
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области
В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:33
Экономика
Собственник поисковика Skyscanner стал совладельцем сервиса Aviakassa
Партнер Data Insight Борис Овчинников называет aviakassa.com онлайн-агентством среднего размера: «Через него проходит примерно 100 000–200 000 интернет-заказов в год, тогда как Ozon.travel заявляет о 2 млн заказов в год».
Обновлено вчера в 16:51
Экономика
Moody’s заявило о снижении финансовой автономии регионов
Федеральное правительство вводит все новые и новые меры по недопущению наращивания бюджетных расходов в регионах, бюджетных дефицитов и заимствований.
Обновлено в 00:41
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено вчера в 13:56