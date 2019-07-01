Экономика

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губеREGNUM вчера в 14:13

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
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«Атомфлот» планирует сделать до 800 рейсов по Обской губе в 2020 году

Красная веснавчера в 17:11

«Атомфлот» готовится к рекорду судозаходов в 2020 году

Народные новостивчера в 16:33

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

REGNUMвчера в 14:13

«Атомфлот» планирует обеспечить до 800 судозаходов в Обскую губу к 2020 году

ТАССвчера в 11:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:59, Вашингтон
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам

В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июня в 21:50
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Обновлено вчера в 21:03
Единоборства

Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине

Обновлено вчера в 21:59
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено вчера в 11:13
Футбол

Ямайка вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

Завершился третий четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Панамы, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области

В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:33
Общество

В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц

Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
Обновлено в 00:35
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика

В России вступили в силу новые правила долевого строительства

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты

«Ростелеком» предложил президенту гаджеты на «Авроре» для 1,4 млн чиновников

«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников устройствами на операционной системе (ОС) «Аврора», а зампред правительства Максим Акимов доложил их предложение президенту Владимиру Путину, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом от другого федерального чиновника.
Обновлено вчера в 16:46
Общество

В Госдуме предложили заменить «политизированную литературу» на Библию

Депутаты Госдумы поддержали идею РПЦ о введении в школьную программу уроков по изучению религиозных текстов, пишут «Новые известия».
Обновлено вчера в 23:36
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
ЖКХ

В Новосибирской области увеличились тарифы на коммунальные услуги

В январе этого года стоимость тепловой энергии в Новосибирской области увеличилась на 1,7%; с 1 июля — еще на 3,2%. Ддиректор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Косогова отмечала, что рост цен на тепло в Новосибирске ниже уровня прогнозируемой инфляции (4,6%).
Обновлено в 00:07
Игры

Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах

Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами

Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться

Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье

Любители жареной рыбы рискуют пострадать от инсульта

Люди, которые часто употребляют в пищу жареную рыбу, имеют повышенный риск развития инсульта, показало исследование ученых из США.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Россияне переходят на творожные десерты

Основными драйверами, по мнению госпожи Дашкевич, выступает категория современной молочной продукции — йогурты, молочные и творожные десерты, коктейли, но роста недостаточно, поскольку она занимает лишь 25% рынка.
Обновлено вчера в 18:01
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