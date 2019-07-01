Атомфлот идёт на рекорд в Обской губеREGNUM вчера в 14:13

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.

Экономика Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.

Политика В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Энергетика Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.

Общество Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.

Экономика В России вступили в силу новые ограничения по кредитам В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.

Происшествия Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.

Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Футбол Ямайка вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ Завершился третий четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Панамы, сообщает Sport24.

Происшествия Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Автоспорт Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".

Политика Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.

Экономика В России вступили в силу новые правила долевого строительства Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля.

Гаджеты «Ростелеком» предложил президенту гаджеты на «Авроре» для 1,4 млн чиновников «Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников устройствами на операционной системе (ОС) «Аврора», а зампред правительства Максим Акимов доложил их предложение президенту Владимиру Путину, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом от другого федерального чиновника.

Общество В Госдуме предложили заменить «политизированную литературу» на Библию Депутаты Госдумы поддержали идею РПЦ о введении в школьную программу уроков по изучению религиозных текстов, пишут «Новые известия».

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

ЖКХ В Новосибирской области увеличились тарифы на коммунальные услуги В январе этого года стоимость тепловой энергии в Новосибирской области увеличилась на 1,7%; с 1 июля — еще на 3,2%. Ддиректор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Косогова отмечала, что рост цен на тепло в Новосибирске ниже уровня прогнозируемой инфляции (4,6%).

Игры Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.

Происшествия В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.

Общество В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.

Политика Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.

Здоровье Любители жареной рыбы рискуют пострадать от инсульта Люди, которые часто употребляют в пищу жареную рыбу, имеют повышенный риск развития инсульта, показало исследование ученых из США.

Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.