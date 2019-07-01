Экономика
Атомфлот идёт на рекорд в Обской губеREGNUM вчера в 14:13
ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:59, Вашингтон
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июня в 21:50
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций
Полиция Гонконга была вынуждена применить слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые утром в понедельник вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей.
Обновлено вчера в 21:03
Единоборства
Макгрегор вспомнил, как атаковал автобус с Хабибом в Бруклине
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Ямайка вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ
Завершился третий четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Ямайки и Панамы, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Более 3 тысяч домов остаются подтопленными в Иркутской области
В Иркутской области почти 3,3 тысячи домов остаются подтопленными из-за паводка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:33
Общество
В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц
Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
Обновлено в 00:35
Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
В России вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
«Ростелеком» предложил президенту гаджеты на «Авроре» для 1,4 млн чиновников
«Ростелеком» и Минкомсвязи предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников устройствами на операционной системе (ОС) «Аврора», а зампред правительства Максим Акимов доложил их предложение президенту Владимиру Путину, рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник и человек, знающий об этом от другого федерального чиновника.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
В Госдуме предложили заменить «политизированную литературу» на Библию
Депутаты Госдумы поддержали идею РПЦ о введении в школьную программу уроков по изучению религиозных текстов, пишут «Новые известия».
Обновлено вчера в 23:36
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
ЖКХ
В Новосибирской области увеличились тарифы на коммунальные услуги
В январе этого года стоимость тепловой энергии в Новосибирской области увеличилась на 1,7%; с 1 июля — еще на 3,2%. Ддиректор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Косогова отмечала, что рост цен на тепло в Новосибирске ниже уровня прогнозируемой инфляции (4,6%).
Обновлено в 00:07
Игры
Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах
Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Медведев посоветовал политическим партиям России начать меняться
Премьер-министр России Дмитрий Медведев порассуждал об изменениях, необходимых политическим партиям, дабы не потерять свою актуальность в ХХI веке.
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
Любители жареной рыбы рискуют пострадать от инсульта
Люди, которые часто употребляют в пищу жареную рыбу, имеют повышенный риск развития инсульта, показало исследование ученых из США.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Россияне переходят на творожные десерты
Основными драйверами, по мнению госпожи Дашкевич, выступает категория современной молочной продукции — йогурты, молочные и творожные десерты, коктейли, но роста недостаточно, поскольку она занимает лишь 25% рынка.
Обновлено вчера в 18:01