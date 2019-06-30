Экономика
Атомфлот идёт на рекорд в Обской губеREGNUM 14:13
ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля
С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.
Обновлено в 17:00
Здоровье
«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака
Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Кино
Жигунов посоветовал Александру Петрову почаще отказываться от ролей
Жигунов вспоминает, что в советское время фильм, состоящий из четырех серий, снимали год, сейчас – месяц.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Путешествия
Определены лучшие страны для удаленной работы
Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.
Обновлено в 17:03
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Обновлено в 15:28
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами
Автодилер «Рольф» выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами. Такое заявление сделали в компании 30 июня, передаёт ТАСС.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской
"Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.
Обновлено в 12:47
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Хоккей
Ничушкин хочет подписать контракт с клубом НХЛ
Нападающий Валерий Ничушкин, получивший статус свободного агента, хочет продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге.
Обновлено в 15:49
Общество
Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве
В столице в ближайшие годы обновят 150 километров набережных. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 10:00
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Спорт
Церемония закрытия Европейских игр стартовала в Минске
На Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске стартовала церемония закрытия II Европейских игр.
Обновлено в 15:14
Общество
Как сохранить сельского жителя. Есть ли у вас план, государство?
Главная цель обозначена в процентах: сохранить количество сельских жителей на уровне не менее 25,3%. До 2025 года планируется закрепить этот показатель.
Обновлено в 12:14
Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Обновлено в 11:46
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты в школах на литературе
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион предложил изучать на уроках литературы в школах Библию, Тору и Коран, пишет «mk.ru».
Обновлено вчера в 09:10
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Политика
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Общество
Sina (Китай): русское боевое искусство и китайское кунг-фу – кто победит? (Baijiahao)
В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41