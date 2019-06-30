Атомфлот идёт на рекорд в Обской губеREGNUM 14:13

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

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