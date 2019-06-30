Экономика

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губеREGNUM 14:13

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ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
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«Атомфлот» планирует сделать до 800 рейсов по Обской губе в 2020 году

Красная весна17:11

«Атомфлот» готовится к рекорду судозаходов в 2020 году

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«Атомфлот» планирует обеспечить до 800 судозаходов в Обскую губу к 2020 году

ТАСС11:47

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

REGNUM14:13
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
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Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов подвел итог поражения армейцев в матче Кубка Париматч Премьер от «Спартака» (1:3). — Мы увидели полтора тайма неплохого футбола, но ошибка судьи повлияла на ход игры.
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

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Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

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Армия и оружие

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
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«Вот это орех»: Нюша разгорячила публику снимком с пляжа

Поклонников взбудоражил снимок певицы в купальнике. Многие написали комплименты в адрес фигуры артистки, отдельно отметив её крепкий тыл.
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Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
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Потребительские займы подешевеют с 1 июля

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
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