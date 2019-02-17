Футбол

«Атлетику» хватило одного мяча для победы над «Уэской»Евро-футбол.ру вчера в 16:50

Уэска — Атлетик Бильбао
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Эль Алькорас»
19′
Рауль Гарсия
32′
Андер Капа
Янхель Эррера
38′
Хорхе Мирамон
41′
Энрик Гальего
42′
Янхель Эррера
Хуан Акоста
58′
Адриан Диегес
68′
68′
Маркель Сусаета
Ибаи Гомес
Адриан Диегес
Давид Феррейро Кирога
68′
Луис Авила
Кучо Эрнандес
72′
Мойсес Гомес
73′
74′
Икер Муниаин
Иньиго Кордоба
86′
Рауль Гарсия
Кенан Кодро
24-й тур чемпионата Испании завершился противостоянием "Уэски" и "Атлетика". Главные аутсайдеры сезона в более-менее равной игре не смогли разжиться очками, пропустив всего один мяч на старте матча, и тот с пенальти от Рауля Гарсии - 0:1.
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