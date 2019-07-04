Футбол
«Атлетико» заплатит 127,2 млн евро за ФеликсаSports.ru 03:30
Стали известны новые финансовые детали трансфера полузащитника Жоау Феликса в «Атлетико». В общей сложности трансфер 19-летнего хавбека обошелся мадридскому клубу в 127,2 млн евро. «Атлетико» заплатит за футболиста 120 миллионов евро – эта сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.
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