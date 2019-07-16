Футбол

«Атлетико» заинтересован в трансфере ТриппьераМатч ТВ 11:16

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер вошел в сферу интересов «Атлетико». По информации издания, английский клуб готов расстаться с игроком за 25 миллионов евро. Отметим, что действующий контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года.
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Триппьер во вторник пройдет медосмотр перед трансфером в «Атлетико»

Sport24.ru10:32

Триппьер отправился в Мадрид для заключения контракта с «Атлетико»

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Триппьер вылетел в Испанию для завершения трансфера в «Атлетико» за 20 млн фунтов

Sports.ru10:52

«Атлетико» заинтересован в трансфере Триппьера

Матч ТВ11:16

Защитник «Тоттенхэма» Триппьер отправился на медосмотр в «Атлетико»

Советский спорт11:03

«Атлетико» заинтересован в трансфере Триппьера

Sportbox.RU11:16

«Атлетико» заинтересовался Триппьером

Спорт-Экспресс10:39
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Киран Триппьер
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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