Футбол
«Атлетико» заинтересован в трансфере ТриппьераМатч ТВ 11:16
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер вошел в сферу интересов «Атлетико». По информации издания, английский клуб готов расстаться с игроком за 25 миллионов евро. Отметим, что действующий контракт футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2022 года.
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