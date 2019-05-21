Футбол
«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио ФернандесаРИА Новости 02:20
Мадридский "Атлетико" хочет приобрести защитника сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Cadena COPE. По информации радиостанции, "Атлетико" видит в 28-летнем футболисте замену защитнику команды Хуанфрану.
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Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
На Украине начала работу экспертная миссия МВФ
Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Общество
У главы РПЦ появится резиденция за 2,8 млрд рублей
У главы РПЦ патриарха Кирилла под Санкт-Петербургом появится резиденция.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Обновлено вчера в 15:39
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Китае автомобиль сбил 13 человек на переходе
Тринадцать человек пострадали в китайской провинции Гуандун после того, как автомобиль проехал на красный свет светофора и въехал в пешеходов, говорится в сообщении местной полиции.
Обновлено в 02:28
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
Свердловские власти могут выкупить госпиталь Тетюхина
Правительство Свердловской области примет непосредственное участие в судьбе Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, который создал меценат Владислав Тетюхин.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале книжной версии «Игры престолов»
Автор саги "Песнь Льда и Пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин ответил на вопрос, как завершатся его книги.
Обновлено в 02:49
Футбол
Орещук займёт пост спортивного директора «Динамо»
Ранее Орещук уже занимал пост спортивного директора "бело-голубых" с 1 июня по 6 сентября в 2016 году.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев попросил об УДО
Занимается спортом, много читает, а также соблюдает традиции ислама. В «Мемориале» напомнили, что Оюб Титиев свою вину не признает.
Обновлено в 03:07
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Финансы
Курс рубля вырос к доллару и евро
Доллар опустился на 17,08 коп. по сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Китаянку раздавило шпоном под Кингисеппом
Выяснилось, что при погрузке контейнера в населенном пункте Ново-Пятницкое ее придавило рулоном шпона во время загрузки контейнера.
Обновлено в 02:08
Космос
NASA выбрало лучшее марсианское жилье - это капсула MARSHA
Победителем стала архитектурная компания AI Space Factory, разработавшая марсианскую жилую капсулу MARSHA.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Безработного москвича задержали по подозрению в убийстве матери
Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве пожилой матери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 00:58
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке
Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.
Обновлено в 00:31
Экономика
ТМК: подтверждаем рекомендацию «держать»
С учетом заявленной цены сделки по продаже IPSCO компании Tenaris (1 209 млн долл.) это означает, что ТМК после закрытия сделки может признать прибыль от продажи актива в размере 0,4 млрд долл.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Военную базу в Саудовской Аравии атаковал беспилотник хуситов
Йеменские повстанцы-хуситы задействовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по военной базе на территории Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:18
Кино
Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
В Минобороны рассказали, чем кормят солдат
Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 01:06
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 19:32
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Авто
Самые быстрые BMW в Сочи
В прошлом году проверку боем проходил «простой» седан M5, а в этот раз для нас с вами приготовили самые быстрые «эмки» в спецверсиях под названием Competition.
Обновлено в 02:45