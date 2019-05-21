Футбол

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио ФернандесаРИА Новости 02:20

Мадридский "Атлетико" хочет приобрести защитника сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Cadena COPE. По информации радиостанции, "Атлетико" видит в 28-летнем футболисте замену защитнику команды Хуанфрану.
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«Атлетико» провел переговоры с представителями Марио Фернандеса

Sport24.ru01:53

СМИ: Марио Фернандес может перейти в «Атлетико»

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«Атлетико» готов предложить ЦСКА € 30 млн за Марио Фернандеса

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Игрока ЦСКА может приобрести «Атлетико»

Газета.Ru01:39

СМИ: «Атлетико» интересуется Мариу Фернандесом

Спорт-Экспресс01:25

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса

РИА Новости02:20
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С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
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Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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