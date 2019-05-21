«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио ФернандесаРИА Новости 02:20

Мадридский "Атлетико" хочет приобрести защитника сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Cadena COPE. По информации радиостанции, "Атлетико" видит в 28-летнем футболисте замену защитнику команды Хуанфрану.

Происшествия Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.

Политика В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.

Политика Зеленский призвал США усилить санкции против России «Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Автоспорт Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.

Шоу-бизнес Наталья Фриске опровергла новость о погашении долга перед «Русфондом» Суммарная задолженность перед организацией составляет более 21 млн, все средства собирались в рамках помощи для Жанны Фриске в лечении рака.

Шоу-бизнес Старшая дочь Моники Беллуччи сравнила себя с красавицей-матерью Как отмечает французское издание Voici, дочь 54-летней артистки отлично осведомлена об этом сходстве и очень гордится им. Накануне Кассель опубликовала в Stories Instagram коллаж, на котором сравнивает свое фото с фотографией мамы в том же возрасте.

Политика Порошенко потерял статус миллиардера за время своего президентства По данным Bloomberg, Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера за время нахождения на посту президента Украины.

Общество Виктор Паздников назначен и.о. зампреда правительства Забайкалья 21 мая глава Забайкальского края Александр Осипов назначил Виктора Паздникова исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства с испытательным сроком 3 месяца.

Армия и оружие Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Политика Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

Общество Правительство упростило процедуру получения инвалидности "В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.

Кино Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".

Наука Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.

Происшествия В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес Алена Апина осталась без любимой работы на радио Алена Апина опубликовала в соцсети Instagram фотографию и рассказала поклонникам, что осталась без любимой работы на радио.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Политика Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.

Экономика В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.