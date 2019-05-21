Футбол
«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио ФернандесаРИА Новости 02:20
Мадридский "Атлетико" хочет приобрести защитника сборной России по футболу и московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Cadena COPE. По информации радиостанции, "Атлетико" видит в 28-летнем футболисте замену защитнику команды Хуанфрану.
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Потери бюджета от передачи «Роскапитала» в «Дом.РФ» оценили в ₽80 млрд
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Автоспорт
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Как отмечает французское издание Voici, дочь 54-летней артистки отлично осведомлена об этом сходстве и очень гордится им. Накануне Кассель опубликовала в Stories Instagram коллаж, на котором сравнивает свое фото с фотографией мамы в том же возрасте.
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Политика
Порошенко потерял статус миллиардера за время своего президентства
По данным Bloomberg, Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера за время нахождения на посту президента Украины.
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Общество
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Армия и оружие
Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами
Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
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Политика
Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень
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Обновлено в 01:45
Общество
Правительство упростило процедуру получения инвалидности
"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
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Наука
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Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
Обновлено вчера в 12:04
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В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Энергетика
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Происшествия
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Обновлено в 01:26
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Алена Апина осталась без любимой работы на радио
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Обновлено вчера в 12:19
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
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Экономика
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ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
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Кино
Китай остался без финала «Игры престолов» из-за торговой войны с США
В Китае не стали показывать до конца сериал «Игра престолов» из-за торговых споров между США и Китаем, сообщает газета The Wall Street Journal.
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Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено вчера в 11:48